Sahara-varme kommer til Danmark: »Det er relativt sjældent, at vi allerede nu kan nå de her varmegrader«

Årets hidtil varmeste vejr kulminerer søndag, hvor vi flere steder i landet kan nå 20 graders varme. Det er især i Midtjylland og Østjylland, hvor chancen er størst for de næsten sommerlige temperaturer.

»Det er et højtryk over Østeuropa kombineret med et lavtryk over De Britiske Øer, der sammen med søndenvind sender varm luft hele vejen fra Sahara til Danmark,« fortæller meteorolog på TV2-vejret, Danny Høgsholt.

Det er ikke ret ofte, at vi i Danmark allerede den 8. april når 20 grader.

»Det er relativt sjældent, at vi allerede nu kan nå de her varmegrader. Normalt skal vi lidt længere hen, før det sker,« forklarer Høgsholt og fortsætter:

»20 grader er meget pænt, især når man tager marts i betragtning, som har været meget kold. Det er tit sådan, at overgangen fra koldt til varmt vejr er meget kort, når frosten får lov at fortsætte ind i forårsmånederne.«

Mandag morgen blev der målt næsten 7 graders frost, og selvom at det er normalt, at overgangen fra kulde til varme er kort, når koldt vejr optræder i forårsmånederne, så er det alligevel usædvanligt at opleve et spænd på 27 grader over en uge i Danmark, forklarer meteorologen.

Det er dog ikke kun i det midtjyske, at vejret bliver godt. Varmen kommer til det meste af landet.

Dog vil kyster med pålandsvind kunne opleve meget lavere temperaturer end i resten af landet.

»Djursland, Frederikshavn, Tårnby og alle andre steder ved syd- og østvendte kyster vil opleve meget lavere temperaturer end i resten af landet. Her kan man kun forvente 5-7 varmegrader,« siger Høgsholt.

Den tidligste sommerdag, der nogensinde er målt i Danmark, blev målt den 17. april. En sommerdag kræver, at temperaturen når 25 grader.