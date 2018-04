Danmark bliver ramt af sol og forårsvarme i weekenden

Det ser ud til, at danskerne endelig kan pakke de store vinterjakker og de varme huer ned. Foråret er nu endelig på vej mod Danmark, og weekenden ser ud til at blive både varm og solrig mange steder i landet.

Ifølge DMI's seneste prognose kan vi lørdag forvente temperaturer mellem 10 og 15 grader og særligt i den sydvestlige del af landet bliver vejret flot og solrigt. Søndag bliver det i sydlige og østlige del af landet helt op til 18 grader.

Forårsvarmen har ramt Danmark: Det er nu officielt årets varmeste dag

Årsagen til forårsvarmen skal findes i et højtryk, som bevæger sig fra Mellemeuropa sydøst om Danmark samtidig med, at et lavtryk placerer sig nær Storbritannien. Det sender lun luft op over Danmark, og fordi det de fleste steder samtidig bliver ganske solrigt, kan vi altså forvente de flotte forårstemperaturer.

Inden varmen for alvor rammer, skal vi lige igennem en fredag, der ikke bliver lige så prangende på temperatursiden. De færreste steder vil opleve temperaturer på den høje side af 10 grader. Det bliver tørt, og vinden bliver let til frisk, hvilket medfører, at det ved kysterne bliver noget koldere end inde midt i landet.