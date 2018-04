Skolepatruljer oplever fuckfingre og tilråb, når de hjælper de mindste over vejen

Størstedelen af de danske elever i skolepatruljerne synes, at de udfører en vigtig opgave. De føler sig gode til det og trygge ved at gøre det. Men det er ikke altid lige let at være skolepatrulje. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for Rådet for Sikker Trafik.

Hver tredje elev, der er med i skolepatruljen, har nemlig oplevet ubehagelige episoder i forbindelse med at hjælpe skolens mindste over vejen.

Eleverne har i undersøgelsen selv givet eksempler på, hvilke ubehagelige oplevelser de har haft som en del af skolepatruljen. Her beskriver de, at bilister blandt andet har kørt over vejen, selvom han fik tegn til at stoppe, givet dem fuckfingeren og en elev har beskrevet at en cyklist har kørt ind i elevens arm.

Bilist kørte over vejen, selv om vi gjorde tegn til, at han skulle stoppe.

Der var en bilist, der gav os fuck-fingeren.

Der kom en bil med høj fart, som bremsede hårdt op lige foran mig. Bilisten råber, at jeg skal flytte mig og giver mig fingeren.

Cyklist kørte ind i min arm og sagde: "Jeg har ikke tid til det her pjat".

Der var en cyklist, der råbte ad mig.

Snevejr trækker mod nord over Danmark - varmfront er på vej

Og hos Rådet for Sikker Trafik mener man også, at det er en uskik, at de voksne ikke ved, hvordan de skal opføre sig, når de møder skolepatruljen i trafikken.

»Det er langt ude, at nogle voksne ikke kan styre sig og vise skolepatruljerne den respekt, som de fortjener. Eleverne yder en frivillig indsats, så alle børn kommer sikkert og trygt gennem trafikken. Det virker meget voldsomt på et barn at blive råbt ad af en voksen, fordi en bilist ikke kan vente de få sekunder, det tager at hjælpe skolernes mindste børn over vejen,« siger Karina Petersen, der er underdirektør i Rådet for Sikker Trafik.

Løsningen skal være et samarbejde mellem Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring, som over de næste tre år vil sætte ind med en kampagne, der skal huske trafikanterne på, at man skal vise hensyn til skolepatruljen og følge patruljens anvisninger.

Meteorologer: »2018 fortsætter, hvor 2017 slap - med ekstremt vejr«

Det er dog ikke alene kampagnen, der skal sørge for, at de voksne trafikanter opfører sig ordentligt i trafikken. Ifølge Arne Martinsen, der er viceinspektør i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, vil politiet også have ekstra fokus på problemet, når de er på kontrol på skolevejene.

»Vi stopper desværre alt for ofte bilister, der ikke overholder færdselsreglerne, når de kører på skolevejene. Det er noget, som vi fortsat vil have fokus på, så alle børn færdes trygt og sikkert på skolevejene, og skolepatruljerne kan passe deres arbejde uden at blive generet af utålmodige bilister,« siger han.

Men det er ikke kun eleverne, der har oplevet de ubehagelige episoder på vejene, når de står med de gule veste på og skilte i hånden. ifølge en spørgeskemaundersøgelse, som Lærerstandens Brandforsikring har lavet blandt deres medlemmer, har 20 pct. svaret, at trafikanter slet ikke eller i mindre grad viser hensyn til børnene.