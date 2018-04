DMI forventer over 20 graders varme næste uge

Flere danskere vågnede søndag op til et sneklædt landskab. Men det skulle gerne være sidste gang i denne omgang, at man bliver mødt af dét syn.

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog Claus Larsen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Foråret venter nemlig lige om hjørnet.

»Det bliver mere forårsagtigt i næste uge, hvor vi får tocifrede varmegrader. Ifølge de foreløbige prognoser kan vi næste weekend komme over de 20 grader, da varmere vinde strømmer op over landet sydfra,« forklarer meteorologen og tilføjer, at det særligt vil være i Sønderjylland og op gennem Jylland, at man vil kunne mærke til de varmere toner.

Man skulle næsten tro, at der var tale om en aprilsnar?

»Det kunne man sagtens tro, men den er altså god nok. De varmere vinde har meget at sige. Så vi skal i hvert fald nok få et godt stykke over 15 grader i næste weekend,« påpeger Claus Larsen.

Det forårsagtige vejr begynder allerede at vise sig i begyndelsen af den kommende uge.

»Allerede tirsdag og især onsdag vil der være mange steder, hvor vi er oppe på tocifrede varmegrader. Dog vil man ved kysterne opleve lidt lavere temperaturer,« siger Claus Larsen.

Er det usædvanligt, at vi oplever så markante skift i vejret?

»Nej, det er det som sådan ikke. Foråret er normalt meget varierende, hvad angår vejret,« lyder det fra meteorologen.