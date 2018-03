DMI: »Vi ved endnu ikke helt, om det bliver regn, sne eller slud«

Marts har været en kold og våd forårsfornøjelse, og det ser ikke ud til, at vinteren er helt parat til at slippe sit tag og lade Danmark træde ud i høj solskin og varme temperaturer, når vi går ind i forårets anden måned i morgen.

For solfattige og vintervåde marts, der faktisk har været den marts der har haft færrest soltimer siden 1972, slutter af med at sende en snebyge henover Danmark. Eller sådan så det i hvert fald ud, da man kiggede på prognoserne lørdag morgen.

Vi sidder netop og vurderer, hvad vi egentlig skal gøre. Vores prognoser har været meget svingende, og vi er lidt usikre på, hvordan det ender. Lars Henriksen, vagthavende ved DMI.

For det er nemlig ikke til at sige, om den snebyge, der skulle bevæge sig ind over det meste af landet, rent faktisk kommer til at gøre netop det. Det fortæller Lars Henriksen, vagthavende ved DMI.

»Vi sidder her lørdag aften og vurderer, hvad vi egentlig skal gøre. Vores prognoser har været meget svingende, og vi er lidt usikre på, hvordan det ender,« siger han.

Som prognoserne er nu, er det faktisk kun den sydøstlige del af landet, der får en omgang sne, og Bornholm er på nuværende tidspunkt det eneste sted i landet, hvor der, ifølge DMI, er risiko for snestorm.

»Det er virkelig usikkert, hvad der kommer til at ske her det næste halve døgns tid. Vi ved endnu ikke helt om det bliver regn, sne eller slud. Men vi holder indtil videre fast i vores prognoser for Bornholm,« siger Lars Henriksen.

Og det er et lavtryk, der kommer fra det sydlige Polen og bevæger sig mod nord og nordøst, der driller DMI i forhold til prognoserne. Det kan nemlig være svært at få helt retvisende prognoser på denne slags lavtryk, fortæller Lars Henriksen.

»Det lavtryk, som giver sneen, kommer fra Østeuropa. Der er nogle ting, som vores prognoser svinger med, når lavtrykket dannes derovre, og derfor er det svært at få nogle prognoser der passer. Den her gang har de dog virkelig svinget meget.«

DMI har i det seneste vejrvarsel skrevet, at der er en usikkerhed om, hvor nordligt nedbørområdet trækker op over landet og dermed de præcise mængder sne. De holder dog endnu fast i, at Sydsjælland, Lolland, Falster samt Bornholm får besøg af en snebyge.

»I det nordlige Tysland er der dog lige nu meget sne som vi regner med, vil bevæge sig op over den sydøstlige del af landet. De sidste prognoser giver mere sne, men nu må vi se hvad der sker,« siger Lars Henriksen.

Hos DMI opfordrer man blot til at holde øje med de prognoser, der kommer de næste par timer. De kan nemlig nå at ændre sig endnu, fortæller Lars Henriksen.

»Vi ville jo helst, at prognoserne var de samme hver gang, men det er de bare ikke.«