Forårssolen blænder bilister og medvirker til sammenstød - sådan kan du forhindre det

For tiden synes det danske vejr at have svært ved at beslutte sig, om det skal hengive sig til foråret eller fortsætte med de vinterlige toner lidt endnu.

Fem gode råd Sørg for at have solbriller på, der forbedrer dit syn i den skarpe sol Hold afstand og hold ekstra godt øje med forankørende Hold bilens ruder rene indvendigt såvel som udvendigt Puds spejlene – rene spejle mindsker genskin Sørg for at have vinduesviskere, der ikke efterlader mærker på ruderne Kilde: Synoptik og SOS Dansk Autohjælp

Dog kan man i disse dage flere steder mærke og se den skarpe, klare forårssol, der står lavt på himlen.

Selvom det for flere er tiltrængt at mærke solens stråler på trods af, at der denne måned har været usædvanligt få solskinstimer, kan solen være til stor gene for bilisterne. Det gælder særligt i morgen- og eftermiddagstrafikken.

»Når man kører lige mod den lavtstående sol, kan det være svært at orientere sig ordentligt. Det skarpe lys blænder og udvisker kontrasterne, og derfor kan det være svært at se bremselygterne på den forankørende bil. Derfor ser vi mange hårde opbremsninger,« udtaler Anette Bjørn Jucher, der er vagtchef ved SOS Dansk Autohjælp, i en pressemeddelelse.

Den stærke og lave sol medvirker ifølge firmaet, der tilbyder vejhjælp, til ekstra mange sammenstød på de danske veje i øjeblikket.

»Mange af de bilister, vi assisterer i øjeblikket, er enten kørt ind i en forankørende bil eller en anden forhindring, fordi de er blevet blændet. Men den lave sol er også skyld i uheld, hvor bilister for eksempel ikke ser det røde lys i en lysregulering eller overser andre trafikanter i et kryds med ubetinget vigepligt,« lyder det fra Anette Bjørn Juncher.

Man bør som bilist derfor sørge for, at bilens ruder er særligt rene for tiden, ligesom man med fordel selv kan iføre sig solbriller.

»Det siger sig selv, at et par gode solbriller skærper synet, så vores anbefaling er, at man altid har solbriller med i bilen,« siger vagtchefen fra SOS Dansk Autohjælp.

Hos optikerkæden Synoptik viste en undersøgelse, der blev foretaget sidste år blandt over 2.000 personer, at det kun er knap halvdelen af danskerne, som har solbriller med i bilen, når de sætter sig bag rattet.

»Hvis man i forvejen bruger briller for at få et skarpt syn, kan man overveje at køre med solbriller med styrke i forårsmånederne,« lyder det fra Poul Kuhberg, marketingchef i Synoptik, i en pressemeddelelse.

»Uanset om man som bilist bliver blændet af solen eller ikke kan se klart, fordi man ikke har ordentlig styrke i brillerne, er det forbundet med risiko at køre bil uden at kunne se ordentligt,« tilføjer han.