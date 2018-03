DMI: Risiko for snefygning i Jylland

Man kunne godt tro, at der var tale om en tidlig aprilsnar fra DMI.

For kalenderen har fortalt om forår i ugevis, men vejret fortsætter altså sin vinterlige stil - og ifølge DMI vil der fra onsdag aften være risiko for snefygning i store dele af Jylland.

Der er i øjeblikket udsigt til frisk vind til kuling af 10-15 m/s fra øst samt løs sne eller let snefald. Det gælder i skrivende stund fra kl. 20 onsdag og indtil fredag kl. 10.

»I løbet af dagen trækker en front med nedbør langsomt op over landet fra sydvest. Desuden forventes en jævn til hård østlig vind. Nedbøren fra fronten ventes i dagtimerne mest som regn, slud eller våd sne/tøsne. Men i aften og nattetimerne ventes temperaturen at sænke sig til omkring frysepunktet, og nedbøren vil da slå over i sne,« skriver vagtchef ved DMI, Trine Pedersen onsdag morgen.

Varslet er udsendt for Djursland, Odder, Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Thy og Mors, Midtjylland, Himmerland, Fredericia, Vejle, Holstebro, Lemvig og Struer.

Snefygning kan medføre lukning af udsatte veje og dannelse af snedriver, nedsat sigt, risiko for standsning af kollektiv trafik. Således kan man med fordel køre i god tid og forsigtigt.

Onsdag og torsdag er af Vejdirektoratet udråbt til at være de helt store rejsedage i påsken, hvor der i forvejen ventes at være ekstra meget pres på vejene. Det gælder særligt strækningerne på tværs af landet mellem hovedstadsområdet og Jylland, samt på E45 mellem Kolding og Aarhus.

Vejdirektoratet råder til, at man forsøger at køre uden for de mest trafikerede tidsrum for at undgå kødannelser.

For onsdag gælder det mellem kl. 14 og kl. 18, hvor påsketrafikken vil blande sig med almindelig myldretidstrafik.

Torsdagstrafikken vurderes at være på sit højeste mellem kl. 10 og kl. 14. Du kan læse mere om påsketrafikken på Vejdirektoratets hjemmeside.