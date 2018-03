Sand farvede Kreta og snepister gule og orange

En kraftig støvstorm fra verdens største ørken forvandlede i weekenden østeuropæiske snedriver til Mars-agtige landskaber.

Synet af gullig sne på skiressorter i Rusland henleder i hvert fald næsten tankerne til en fremmed planet. Flere skiturister har delt billeder af de usædvanlige omgivelser, som siden er blevet forsøgt diagnosticeret af vejreksperter, på sociale medier.

Til Independent siger meteorologen Steven Keates fra den nationale britiske vejrtjeneste, at den orange sne formentlig skyldes sand og støv fra sandstorme i Nordafrika.

I kombination med et kraftigt lavtryk over Middelhavet skal støvet være blevet distribueret til bl.a. Sochi i Rusland, hvor de ellers hvide pister fik et skud farve, der har fået dem til at minde mere om sandbanker.

Ifølge meteorologen har man på satellitbilleder fra Nasa kunne se store mængder sand og støv i atmosfæren over Middelhavet.

Марс атакует #smurygins_family_trip

Inden da passerede støvet Grækenland, hvor også den populære feriedestination Kreta fik en midlertidig makeover.

Athens observatorium har ifølge CNN udtalt, at mængden af støv og sand fra Sahara over Grækenland i sidste uge var blandt de største, man har målt.