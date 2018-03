Påsken venter om hjørnet: Her kan ferietrafikken give kø

I den kommende uge pakker mange danskere bilen sætter kurs mod påskeferiedestinationen.

Det kan betyde et ekstra pres på vejene, hvor der enkelte dage kan være tæt trafik og risiko for kødannelser, skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Herfra forventer man mest ferietrafik onsdag den 28. marts og skærtorsdag den 29. marts. Det gælder især på strækninger, der går på tværs af landet mellem hovedstadsområdet og Jylland, samt på E45 mellem Kolding og Aarhus.

Her kan der komme pres på vejene. Kort: Vejdirektoratet

Her er den hårde sandhed om kollektiv trafik: Vi vælter ud på vejene, og intet kan stoppe os 360.000 flere biler på vejene og 30 pct. mere trafik på motorvejene siden 2009. Hvor skal vi gøre af al den trafik, siger Vejdirektoratet.

Tæt trafik Påsketrafikken vil mest kunne mærkes her: E20 Køge Bugt Motorvejen

E20 Fynske Motorvej (især den vestlige del)

E45 (især i Trekantområdet og ved Skanderborg)

E20 Vestmotorvejen

Rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse

Rute 21 til og fra Sjællands Odde Kilde: Vejdirektoratet

Samtidig bliver sommerhussæsonen for alvor skudt i gang, og man skal muligvis også væbne sig med tålmodighed, hvis man skal tilbringe påsken i i de store sommerhusområder på den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland.

Sommerhustrafik De mange biler kan give tæt trafik på de større rejsedage: Rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing

Rute 40 ved Skagen

Rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse

Rute 237 mellem Hornbæk og Tisvildeleje. Kilde: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet råder til, at man forsøger at køre uden for de mest trafikerede tidsrum. For onsdag gælder det mellem kl. 14 og kl. 18, hvor påsketrafikken vil blande sig med almindelig myldretidstrafik. Kødannelserne kan især opstå på Køge Bugt Motorvejen, Vestmotorvejen, den vestlige del af Fynske motorvej, samt på E45 mellem Kolding og Aarhus.

Torsdagstrafikken vurderes at være på sit højeste mellem kl. 10 og kl. 14.

De øvrige dage mellem langfredag og anden påskedag ventes trafikken at glide som vanligt. På de typiske hjemrejsedage søndag den 1. april og mandag den 2. april kan der dog opstå tæt trafik, når mange biler kører fra Jylland mod hovestaden via Fyn og Sjællands Odde.

Gymnasierne mangler p-pladser, fordi flere og flere studerende vælger bilen fremfor bus og tog

»Der kan periodevis opstå tæt trafik, men vi forventer, at dagene vil forløbe uden større problemer, da hjemrejsetrafikken som regel fordeler sig jævnt over flere dage,« lyder det fra Vejdirektoratet.

Derudover skal man være opmærksom på, at grænsekontrollen kan føre til forsinkelser ved den dansk-tyske grænse ved Padborg for de trafikanter, som skal hjem mod Danmark. Det gælder påskelørdag og anden påskedag.

Endelig kan et planlagt vejarbejde, der blev skudt i gang lørdag i sydgående retning mellem Greve S og Karlslunde Rasteplads på Køge Bugt Motorvejen, give forsinkelser i eftermiddagsmyldretiden i perioden fra mandag den 26. til onsdag den 28. marts.