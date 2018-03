Uheld spærrede motorvej

20-årige Christian Lykkings rejse tværs over Jylland mod Vesterhavet gik ikke helt som forventet.

KL har hidtil frarådet kommuner at indgå frivillige forlig om erstatning i børnesager.

Giv dit publikum noget, der er værd at se, lyder det fra marketingsekspert. Finans

Det begyndte med to gadeartister i Montreal og udviklede sig siden til en milliardforretning. Showets akrobatik bliver vildere og vildere. Tilskadekomne skal tælles i tusinder.

Er det blevet for vildt?

Familien, der overtog Jakob Ejersbos forældres hus og job i Tanzania, har svært ved at genkende virkeligheden i tv-serien Liberty.

Hvis ikke det var for en modig politibetjent, kunne angrebet have kostet endnu flere menneskeliv.

Franskmændene har vænnet sig til at leve med truslen og kommer hurtigt videre, vurderer JP's korrespondent.

Det er småt med oplysninger fra politiet om to aktioner i henholdsvis Husum og Greve.

Vognbanerne var lukket, mens politiet arbejdede på at bjerge køretøjet.

Vejdirektoratet oplyser dog kort efter kl. 12.15, at alle spor atter er farbare.

Fynske Motorvej var lørdag middag kortvarigt spærret efter et uheld.

Australien har lavet et system- og stilskift inden VM, siger Åge Hareide, som øjner mulighed for dansk succes.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

I en lund i Texas ligger La Grange Pavillion, der med sit unikke udseende formår at forføre dig ind i skovens dybe, stille ro. Kom med indenfor.

Virginias flade flodlandskaber, tobaksplantager, historiske byer og store kirkegårde er ramme for både fortællingen om nationen Amerikas grundlæggelse, slaveriet, borgerkrigen og om nutidens USA.

