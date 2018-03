Solrig start på ugen afløses af gråvejr og sporadiske byger

Bispebjerg ville have sin vilje:

Mennesker kan lære at styre væk fra angst, depression og stress, siger en psykolog.

Mange af dem, der bliver stoppet i skattefusk, afskrækkes fra at gøre det igen, mener advokat Torben Bagge.

Præsident Donald Trump overvejer ikke at fyre Robert Mueller trods skarp kritik af Rusland-undersøgelse.

Bilforhandlerne er færdige med at dumpe priserne på brugte biler i lyset af efterårets afgiftsnedsættelser. Finans

Politiet anser efterforskningen i sagen for afsluttet.

Vinden vil hele ugen ligge mellem let og frisk fra skiftende retninger.

Hun tilføjer, at resten af ugen - ligesom onsdag - vil blive ustadig med masser af skyer og sporadiske regnbyger.

Når tirsdag er overstået, vil kviksølvet i termometeret tage et lille hop til mellem to og syv graders varme. Varmest bliver det i Jylland.

Temperaturerne vil ligge lige under frysepunktet natten til tirsdag.

- På bagsiden af den front vil det igen klare op, og det betyder, at når man står op tirsdag, så bliver det igen til masser af sol i hele landet, siger Anja Bodholdt.

Ud på aftenen driver et lavtryk ned mod landet fra Sydnorge. Det kan bringe slud og snebyger med sig til Sjælland og Bornholm.

I løbet af mandag vil der trække flere skyer ind over landet fra den vestlige del af Jylland.

Helt bestemte madvarer kan hjælpe de 1,5 millioner danskere, der plages af gigt eller skader i leddene - og du kan købe dem i i et helt almindeligt supermarked.

For tusindvis af bygningsejere venter regning for skadeligt pcb fra lysstofrør.

