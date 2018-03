Kraftig vind tvinger fynske færger til at blive i havn

En frisk vind fra øst har ført til aflysninger af en stribe færgeafgange på Fyn.

Det fremgår af Færgeselskabet Færgens hjemmeside.

Her kan man se, at Langelandsfærgen, der sejler mellem Spodsbjerg og Tårs har måttet droppe samtlige afgange indtil kl. 18 lørdag aften.

DMI varsler om risiko for snefygning i dele af landet

Og trafikken med Alsfærgen, der sejler fra Bøjden til Fynshav og retur, er indstillet resten af lørdagen.

»På grund af stormende kuling aflyses alle afgange resten af dagen,« lyder det på hjemmesiden.

For selvom kalenderen siger, det er forår, fortæller vejret udenfor en anden historie.

Temperaturen svinger mellem frysepunktet og tre graders frost, og vinden får luften til at føles koldere endnu. Stedvis kan vinden blive til kraftige vindstød med nær stormstyrke, varsler DMI.

Flere er kommet til skade i snevejret: Store trafikale problemer på motorvej efter en stribe uheld

Ved den tyske grænse ved Padborg blæste det til morgen så kraftigt, at Dannebrog ikke kunne hejses ved grænseovergangen.

Den kolde luft, der strømmer ind over landet, er med til at danne snebyger over Østersøen. De har sat kurs mod Bornholm, Lolland og Falster og Sydsjælland, hvor snefygning lørdag morgen førte til trafikkaos med flere uheld på Sydmotorvejen.

Andre steder i landet vil der også være snebyger - men af den lette slags, der ikke ventes at føre til problemer med fygning. Vinden forventes at løje af i aften- og nattetimerne i den sydlige del af landet.

Ved kysterne kan man dog stadig opleve stedvis kuling lørdag aften.