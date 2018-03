Lang og kold vinter kan ramme lillebitte sangfugl hårdt

Måske vil du bemærke, at der er mindre volumen på skønsangen fra trætoppene dette forår.

Den hårde vinter, som har godt fat i landet langt ind i årets første forårsmåned, går nemlig hårdt ud over den sangglade gærdesmutte, som har svært ved at finde mad i sne og kulde. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på sin hjemmeside.

Arten havde et godt år i fjor efter fire milde vintre i træk, og det kom til udtryk ved talrige små brunstribede fugle. Men ved overgangen til 2018 oplevede vi den koldeste vinter i fem år, og det ventes at kunne ses og høres på bestanden.

DOF har dokumenteret, at en hård vinter kan tage livet af to af tre gærdesmutter. Hvis gennemsnitstemperaturen på en vinter ligger under en frostgrad, giver det i den efterfølgende ynglesæson en nedgang i bestanden på mellem 29 og 68 pct., skriver foreningen.

»Nu kan vi frygte en gentagelse af tilbagegangen for syv år siden, for denne vinter har presset standfuglene til det yderste,« siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i DOF og som leder det såkaldte punkttællingsprogram, som bruges til at overvåge de almindelige danske fuglearter og deres bestande, ifølge foreningens hjemmeside.

Gærdesmutten er med sin kampvægt på syv-otte gram Danmarks næstmindste fugleart efter fuglekongen, der blot vejer fem gram. Gærdesmutten gør dog mere væsen af sig i naturen med sin stemme og glimrer derfor ved sit fravær.

Desværre kan haveejerne ikke gøre ret meget for at hjælpe småfuglene ved at lægge fuglefrø ud. De lever nemlig af små insekter og edderkopper, som de stanger med næbbet.

Til gengæld vil en nådesløs vinter ikke forhindre gærdesmutterne i at gøre comeback til næste år.

Et forårsforelsket par kan få to kuld med op til otte æg i foråret og sommeren, og på den måde kan tabene fra en enkelt hård vinter udlignes på få år.