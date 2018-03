DMI varsler om risiko for snefygning i dele af landet

Vi er et godt stykke inde i årets første forårsmåned, men det mærker man ikke meget til, hvis man bevæger sig uden for døren.

Flere steder i landet har danskerne slået øjnene op til kulde, blæst og sne, og DMI har lørdag morgen udsendt et varsel om risiko for snefygning flere steder.

Fygningen ventes frem mod lørdag aften at kunne drille sydsjællænderne i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner samt lollikkerne og borgerne i Guldborgsund.

Søndag sætter solrigt punktum for kold og blæsende weekend

I de samme områder melder Vejdirektoratet i skrivende stund om sneglatte veje flere steder i den sydlige del af landet. Der kan desuden være glat enkelte steder i Jylland og på Bornholm.

Der ventes frisk vind til kuling med 10-15 m/s fra øst samt løs sne eller let snefald, og det er den kombination, der kan udløse fygningen, som ifølge DMI kan medføre hurtig lukning af udsatte veje og dannelse af snedriver, nedsat sigtbarhed og risiko for standsning af kollektiv trafik.

Foreløbig gælder varslet indtil kl. 21.

Den kraftige vind har også fået Vejdirektoratet til at advare vindfølsomme køretøjer mod at færdes på flere broer. Disse frarådes i skrivende stund at køre på Øresundsbroen, Langelandsbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Temperaturen vil i dagtimerne ligge i nærheden af frysepunktet, men kan føles markant koldere - som ned til 10 graders frost - på grund af blæsevejret. Lørdag aften forventes vinden at aftage, og natten til søndag vil den være let til frisk.

Søndag kan vi opleve temperaturer mellem frysepunktet og fire graders varme med tørt og solrigt vejr. Det begynder dog skyet i den sydlige del af landet.