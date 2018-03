67-årig kvinde dræbt i trafikulykke ved Tappernøje

En 67-årig kvinde mistede fredag aften livet i en trafikulykke på Sydmotorvejen ved Tappernøje.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi kort før midnat.

- Vi fik en anmeldelse om, at der holdt en bil med katastrofeblinket tændt, siger Jan Nielsen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Og inden vi nåede at reagere, fik vi en ny anmeldelse om, at der var sket et færdselsuheld. Det viste sig, at der var en bil, der var kørt op bag i den bil, der holdt stille, tilføjer vagtchefen.

Jan Nielsen oplyser, at det var føreren af bilen, der holdt stille på motorvejen, der omkom i ulykken.

- Hun afgik ved døden på stedet, siger vagtchefen.

Det er fortsat uvist, hvorfor kvinden pludselig holdt stille på motorvejen.

- Vi har ingen teori om, hvad der kan være sket, og hvorfor hun holdt stille. Det er jo ikke normalt, siger Jan Nielsen.

- Vi har haft en bilinspektør på stedet, og så må vi afvente hans rapport. Derudover skal kvinden til ligsyn for at finde ud af, om hun eventuelt har fået et ildebefindende, tilføjer han.

Føreren af den anden involverede bil er ikke kommet alvorligt til skade.

Uheldet skete cirka kvart over otte fredag aften og betød, at politiet var nødt til at spærre en strækning ved Tappernøje i nordgående retning.

Efter mere end tre timer kunne politiet igen åbne for strækningen.