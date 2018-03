Kulde og blæst giver farligt vejr for lystbåde og fiskere

Forsvarets Operationscenter advarer skibstrafikken og specielt lystfartøjer og fiskeskibe om farligt vejr i weekenden.

Begiver bådene sig ud, skal de være klar over, at de risikerer overisede skibe.

- De næste par dage bliver det blæsende fra øst med hård vind til kuling specielt fredag og lørdag. Sammen med det kolde havvand og de lave lufttemperaturer, så giver det altså risiko for let overisning, siger vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter Michael Horn.

Det er flere nyere tilfælde, hvor det har været tæt på at gå galt, der får operationscenteret til at gå ud med advarslen.

- Vi har i den seneste tid oplevet, at der har været et par near misses. Altså nogle situationer, hvor der har været nogle fiskeskibe, der i det kolde og blæsende vejr har haft noget overisning. Der har været fare på færde, siger han.

Overisning giver fare for, at skibe kan kæntre, fordi isen tynger skibene.

- Overisning forekommer, når man typisk har et voldsomt vejr, der gør, at der bliver sprøjtet vand op på skibet kombineret med lave temperaturer, så vandet fryser fast på skibets overdel.

- Når der kommer så meget is på skibet, at det bliver en fare for, at skibet kan vælte, så er der decideret fare for overisning.

For at undgå farlige scenarier opfordrer operationscentret alle fartøjer til at sætte sig godt ind i vejrudsigten i det farvandsområde, der skal sejles i.

Ender et skib i en situation, hvor det er overiset, kan det været nødvendigt at gå ud på dækket og hamre is af.

- Det kan være ekstremt farligt enten ikke at få det hakket af, men i øvrigt også at gå ud på dækket og hamre is af, siger Michael Horn.