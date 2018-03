Kulden vender tilbage med udsigt til landsdækkende isdøgn

Knap har vi fået plusgrader herhjemme, før vi skal forberede os på en ny omgang kulde.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) vil vi nemlig allerede midt på ugen kunne mærke en kulde, der kommer østfra.

Fredag forventes det, at dagtemperaturen vil ligge omkring frysepunktet, og der vil flere steder kunne opleves snebyger - særligt omkring Østersøen og østvendte kyster ud til Kattegat.

Kulden forventes at kulminere lørdag, hvor der ifølge DMI formentlig bliver dagsfrost over hele landet.

Dermed kan vi risikere at få et såkaldt isdøgn, hvor temperaturen ligger under frysepunktet hele døgnet.

Normalt forekommer disse isdøgn i januar og februar. Men den 1. marts i år havde vi isdøgn for første gang i marts i 12 år, og der er altså udsigt til endnu et af slagsen.

DMI: Foråret lader vente på sig i en »vinterlig« marts måned

Dagtemperaturen vil lørdag ligge på mellem frysepunktet og to graders frost.

Samtidig med det kolde vejr vil et blæsevejr brede sig indover landet. Flere steder vil man i den kommende uge kunne opleve hård vind og endda kuling ved kysterne.

Steen Rasmussen, der er vagtchef ved DMI, oplyser til Ekstra Bladet, at det alt efter den lokale temperatur vil føles som mellem 5 og 15 graders frost, når blæsten rammer.

Mest blæsende ser det ud til at blive omkring Østersøen. Hvis man derimod udelukkende skeler til temperaturen, ser det ud til, at det bliver koldest i Nordjylland.

Når nogle kolde og blæsende dage er overstået, ser det ifølge DMI ud til, at solen atter vil bryde frem søndag, hvor temperaturen forventes at ligge på mellem frysepunktet og tre plusgrader.