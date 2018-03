250 passagerer berørt: Fly kunne ikke lande i Aalborg Lufthavn

Mens tågen giver massive problemer på flere motorveje mandag formiddag, er også flytrafikken påvirket.

I morgentimerne har sigtbarheden i Aalborg Lufthavn været så lav, at flere fly ikke nåede landingsbanen.

Et SAS-fly og et fly fra Norwegian har derfor begge måttet flyve retur til København med deres passagerer, fortæller lufthavnsdirektør i Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen, til DR.

Begge fly var fuldt bookede, og havde af åbenlyse årsager ikke mulighed for at tage de ventende passagerer i Aalborg Lufthavn med retur til København.

Det betyder, at omkring 250 passagerer er blevet berørt.

»Det er relativt usædvanligt. Norwegian-flyet lå og kredsede i en times tid,« siger Søren Svendsen til DR.

Flyene skal bruge 350 meters sigte for at lande, den var nede på 250 meter, da flyene skulle slå hjulene ud på landingsbanen.

Tågen har også ført til flere flyaflysninger i morgenstunden. Man forventer dog, at tågen holder op med at give flyproblemer i løbet af formiddagen.

Den dårlige sigtbarhed har også sendt flere politikredse på overarbejde. Sønderjyske Motorvej har haft tre uheld med adskillige personbiler og lastbiler på E45 Sønderjyske Motorvej mellem Haderslev Nord og Christiansfeld. Der er meldinger om 7-8 tilskadekomne, og motorvejen forventes tidligst at være genåbnet kl. 12.

Sigtbartheden er ned til 60 meter i området.

Der er også sket tre uheld på E20 Fynske Motorvej, og derfor var den nye Lillebæltsbro helt spærret tidligere på morgenen.

Der er sidenhen genåbnet for trafik fra Fyn i retning mod Jylland, mens der i retningen mod Fyn forventes at være spærret i flere timer. Vejdirektoratet melder, at oprydningsarbejdet trækker ud, og at der tidligst vil være genåbnet kl. 13.

Ifølge politiet er der seks tilskadekomne fra uheldene, men ingen af dem skal være kommet alvorligt til skade.