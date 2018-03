Adskillige tilskadekomne i tre motorvejsuheld: Flere vender om og kører mod færdselsretningen

Både Ny Lillebæltsbro og Sønderjyske Motorvej er mandag formiddag hhv. delvist og helt spærret efter flere trafikuheld.

Der er sket tre uheld med adskillige personbiler og lastbiler på E45 Sønderjyske Motorvej mellem Haderslev Nord og Christiansfeld. Der forventes tidligst at være genåbnet kl. 12.

250 passagerer berørt: Fly kunne ikke lande i Aalborg Lufthavn

Der meldes om mindst 7-8 tilskadekomne, og der er helt afspærret. Fire ambulancer og en lægebil er sendt til stedet, og sigtbartheden er ned til 60 meter i området.

»Grunden til at vi afspærrer i sydgående retning er, at sporene skal bruges til behandlingspladser for kvæstede,« skriver Syd- og Sønderjyllands politi.

Politiet skriver også, at der er problemer med trafikanter, der vender om og kører mod færdselsretningen. Det skal man lade være med, lyder den klare opfordring.

Flere uheldssteder på sønderjyske motorvej. Flere begynder at vende og køre mod færdselsretning. LAD VÆRE! #politidk— Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Nordgående trafikanter kan køre af ved Aabenraa Nord og herfra ad rute 24 til Gabøl-rundkørslen. Derfra kan man køre ad rute 25 til Kolding Syd.

Sydgående trafikanter kan køre fra Kolding Syd ad rute 25 til Gabøl og derfra ad rute 24 til Aabenraa Nord.

Der er også sket flere uheld på E20 Fynske Motorvej, og derfor har den ny Lillebæltsbro været helt spærret i en time. Politiet oplyser kl. 9.50, at der er åbnet for trafik fra Fyn i retning mod Jylland.

Fra Jyllandssiden i retning mod Fyn forventes der at være spærret indtil kl. 13. Bilister opfordres til at køre af senest ved afkørsel 59.

Lige efter broen har fem biler og en lastbil været involveret i et uheld i retning mod Sjælland, og politiet melder om i alt tre forskellige uheld på broen i østgående retning. Seks personer er kommet til skade - dog er der umiddelbart ingen alvorligt tilskadekomne.

Politikredsen opfordrer desuden til, at man tjekker, om nærlyset på bilen er tændt efter flere meldinger om biler, der kører rundt med slukkede baglygter i den tætte tåge.

»Der bliver simpelthen kørt alt for hurtigt og med ALT for lille afstand i det tågede vejr. Og mange kører uden baglygterne tændt. Hjælp hinanden. Kør efter forholdene,« lyder opfordringen.