Vinteren bider for sidste gang i ustadig weekend

I 10 år har Torben Holm været på kontanthjælp, og han er ramt at 225-timers-reglen.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Atomvåben skal gøres så små, at de også kan bruges

Digitale ure i det meste af Europa går cirka seks minutter for langsomt, fordi Serbien og Kosovo ikke kunne blive enige.

Discountkæden Aldi ændrer nu sin prispolitik for at lokke flere kunder i butikkerne. Det er nødvendigt, siger en ekspert. Finans

Imens lover Nordkorea ikke at gennemføre nye missiltest.

I 10 år har Torben Holm været på kontanthjælp, og han er ramt at 225-timers-reglen.

En irakisk mand fik fem måneders fængsel og en betinget udvisning. Nu skal sagen for Højesteret.

De frysende temperaturer har nu også taget sine ofre under havets overflade.

Der er onsdag morgen og formiddag is- og rimglatte veje i store dele af landet.

- Men det ser i hvert fald ud til, at vi er sluppet fra det kolde vintervejr. Og det ser ikke ud til, at vi får det igen, siger Henning Gisselø.

- Det bliver lidt lunere søndag, hvor vi kan komme helt op på ti grader i Sønderjylland. Andre steder kan vi også få lidt solskin, uden at det dog bliver helt lige så varmt. Lokalt kan det blive en lille smule forårsagtigt.

Noget af nedbøren natten til søndag kan bestå af sne eller slud. Men det bliver også det sidste sne for denne gang, forudser meteorologen.

- Der kommer et nyt frontsystem, som først giver lidt regn i Sønderjylland. I løbet af aftenen og nattetimerne breder det sig til resten af landet.

Lørdag morgen bliver også kold. Herefter stiger temperaturen i løbet af dagen, og samtidig trækker en solid regnskylle ind over landet.

- Der kommer en delvis opklaring, som betyder, at det bliver ret koldt natten til lørdag. Der kan også komme rimtåge.

- Vi får både regn og sne over det meste af landet fra fredag morgen. I København og Nordsjælland kan vi også få mere sne i løbet af formiddagen, inden det holder op, siger Henning Gisselø.

Weekenden kommer både til at byde på nattefrost, sne og regn. Men den bliver også startskuddet til lunere vej.

Rådgivningsvirksomheden regner med at skulle ansætte 30-40 medarbejdere i Aarhus i år.

Når vinteren løsner grebet, og foråret snart får haverne til at spire og gro, er der god inspiration at hente i området omkring sydengelske Salisbury.

Forskere er dybt uenige om, hvorvidt et nyt lægemiddel kan gøre immunforsvaret i stand til knække en meget aggressiv form for hjernekræft.

Når vinteren løsner grebet, og foråret snart får haverne til at spire og gro, er der god inspiration at hente i området omkring sydengelske Salisbury.

VR-spillet Moss er så fabelagtigt, at det meget vel vil kunne stå tilbage som årets bedste spil.

Når vinteren løsner grebet, og foråret snart får haverne til at spire og gro, er der god inspiration at hente i området omkring sydengelske Salisbury.

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har befundet sig på bagsædet af alverdens pansrede limousiner. Det betød, at han mistede rutinen bag rattet.

Når vinteren løsner grebet, og foråret snart får haverne til at spire og gro, er der god inspiration at hente i området omkring sydengelske Salisbury.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her