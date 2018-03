Mere sne på vej: Jyder kan få op til 10 cm

Hvis du ikke orker mere vinter, bør du overveje at lade være med at læse videre.

For dette er en god nyhed til dem, der holder af sne. Der er nemlig mere hvidt nedbør på vej i nattetimerne og frem mod fredag formiddag, oplyser DMI på Twitter.

Denne gang kan det centrale Jylland se frem til et drys. Der kan falde op mod 10 cm, lyder prognosen i øjeblikket. Derfor kan man allerede nu med fordel forberede sig på at køre hjemmefra i god tid, hvis man påtænker at bevæge sig ud i den jyske myldretid på ugens sidste dag.

Vinteren har endnu ikke sluppet sit tag i Danmark. Natten til fredag og frem til fredag formiddag kan der fald 5-10 cm sne i det centrale Jylland. Kan påvirke morgentrafikken pic.twitter.com/7rwwpe3Z9D— DMI (@dmidk) 8. marts 2018

Torsdag stod næsten alle danskere op til sne. Ifølge DMI's kort over snedybder, som opdateres hver morgen, var det kun borgerne i det sydvestligste Jylland, der gik fri.

Mens midt- og sydjyderne havde fået et let drys, blev der på Sydsjælland og Bornholm målt helt op til 22 cm. Det skyldes til dels resterne af de store mængder sne, der kom ind over den sydlige halvdel af landet med den usædvanlige kuldebølge i sidste uge.

I denne uge har vejret luften været mildere, og i DMI's aktuelle vejrudsigt lyder det, at vi kan se en ende på vinternedbøren.

Fredag byder på temperaturer mellem frysepunktet og fem graders varme i dagtimerne - nordjyderne kommer til at fryse mest. Temperaturen kan dog tage et dyk i nattetimerne og kan lokalt falde helt ned til 10 graders frost.

I weekenden vil der være plusgrader på op til fem grader lørdag og op til otte grader søndag - en tendens der fortsætter indtil begyndelsen af næste uge.

Nedbøren forventes således mest at falde i form af regn.