Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Hele 779 mennesker så Helsingør – Sønderjyske. Jyllands-Posten var med og søgte at få forklaring.

Der er gået for meget »kaffeklub« i den på Christiansborg, mener Venstre-håbet Jacob Panton-Kristiansen.

»Jeg vil gerne starte med at undskylde,« lyder det fra Bispebjerg-chef.

Skraldebil brød i brand og måtte tømmes for affald:

Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening:

Vejdirektoratet oplyste tidligere på dagen, at man skal forvente kø og forlænget rejsetid indtil sidst på eftermiddagen. Man kan i stedet benytte rute 161.

Motorvejen har langt op ad eftermiddagen været helt spærret mellem afkørslerne 55 Aarup og 56 Ejby, men politiet melder kl. 15.30, at trafikken så småt er begyndt at køre køre igen på strækningen.

Tirsdag eftermiddag skete et nyt færdselsuheld på Fynske Motorvej E20, der siden formiddagen havde været spærret i begge retninger på grund af en væltet lastbil.

Motorvejen er genåbnet efter at have været spærret i flere timer.

Hvorfor skal byen for altid skæmmes af højere og mere bastante bygninger?

Når et lag af vidundermaterialet grafen lægges lidt skævt oven på et andet lag, kan dobbeltlaget bliver superledende. Opdagelsen kan måske føre til nye superledende materialer.

Ticwatch S fra Mobvoi er et Android Wear smartwatch med indbygget GPS til lidt over 1400 danske kroner.

Boligmarkedet er brandvarmt i de store byer. Så kan der være penge at spare ved at købe på tvangsauktion?

Overalt i Europa er der musikalske oplevelser at rejse efter, men flere af koncerthusene er i sig selv blevet tilløbsstykker pga. deres mageløse arkitektur.

