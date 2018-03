87-årig afleverede sit kørekort til politiet efter uheld

En ældre herre, der søndag aften var involveret i et mindre færdselsuheld, besluttede efterfølgende, at han nok var blevet for gammel til at køre bil på sikker vis.

Det skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den 87-årige mand kom kørende ad Bredgade i nordjyske Tårs med lav fart og mistede herredømmet over bilen. Han formåede at ramme en modkørende, der dog undveg og undgik en større kollision.

Således begrænsede sammenstødet sig til sidespejlet. Ikke desto mindre afleverede den 87-årige prompte sit kørekort til politiet, lyder det i døgnrapporten.

Loven for ældres kørekort ændrede sig i sommeren 2017. Før den 1. juli skulle danskere over 75 år således til lægetjek hvert andet år for at få fornyet kørekortet, mens danskere over 80 år, skulle tjekkes hvert år.

Som reglerne er i dag skal bilister fra 75 år og opefter såvel som alle andre, der står over for at skulle forny deres kørekort, besøge kommunens borgerservice. Her får de et nyt kort, som er gyldigt i 15 år uanset alder.

Bag ændringen stod et enigt folketing - med undtagelse af Enhedslisten og Det Radikale Venstre.

Ændringen blev begrundet med, at det ikke er blevet bevist, at bilister over 75 år skulle være farligere i trafikken end andre - omend flere foreninger har argumenteret for det modsatte.