Følgebilschauffører bliver mødt med vrede tilråb og trusler i trafikken

Der er herhjemme næsten 500 personer, som er uddannet specialtransportassistenter - bedre kendt som følgebilschauffører.

Deres opgave er at medvirke til en sikker og smidig afvikling, når eksempelvis en vindmølletransport skal ud på de danske veje.

Hvad de færreste ved er, at chaufførerne har beføjelse til at regulere trafikken, præcis som en politibetjent har det.

Ikke desto mindre oplever flere følgebilschauffører, at de bliver mødt med vrede tilråb og gestikulationer fra øvrige trafikanter, skriver Jydskevestkysten.

Lange vindmølle-transporter køres ud af myldretiden på motorveje

Manglen på respekt for chaufførerne og deres arbejde kan ifølge Jørn-Henrik Carstens, der er chefkonsulent i Brancheforeningen For Den danske Vejgodstransport (ITD), skyldes uvidenhed fra den almindelige bilist.

»Jeg husker en situation, hvor en følgebilschauffør stod og regulerede trafikken. Han forsøgte at standse en bil. Vedkommende kørte helt op til ham, dyttede, hoppede ud og spurgte, hvad fanden han lavede. Bilisten skældte ham simpelthen ud. Så belærte bilisten ham om, at han godt kendte færdselsloven, og at det kun er politiet og hjemmeværn, der må regulere trafikken,« siger han til Jydskevestkysten og fortsætter:

»Der er nogen, der er overbevist om, at specialtransportassistenterne ikke må regulere færdsel, og så går der selvjustits i den. Derfor skal vi ud og have gjort opmærksom på, at chaufførerne er uddannede og har bemyndigelse til det, og i øvrigt er der for at hjælpe alle sikkert og hurtigt videre.«

Hvis bilister ikke adlyder de påbud, som der eksempelvis står på trafiktavler bagpå følgebilerne, kan det koste en bøde samt give et klip i kørekortet.

62-årig mand død efter arbejdsulykke

En specialtransportassistent kan genkendes på sin gule beklædning, hvorpå det står "Special Transport Assistent".

Trods et ønske om iværksættelse af en oplysningskampagne, der kan gøre specialtransportassistenters rolle og beføjelse tydelig for bilisterne, har man hos Trafikstyrelsen ingen planer om at søsætte sådan en, skriver Jydskevestkysten.