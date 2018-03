Snefygning og isslag skyder kold forårsuge i gang

Selv om kalenderen viser, at det burde være forår, så er det sne, snefygning og isslag, der kommer til at præge begyndelsen på denne uge.

Det oplyser vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Lars Henriksen.

- Mandag er overgangen til lidt mildere vejr. Vi har haft sibirisk kulde, nu bliver det lidt mildere, men det betyder stadig sne og snefygning her fra mandag, siger han.

Lars Henriksen advarer mod eventuelt isslag og særdeles glatte veje.

- Isslaget opstår, ved at luften på eksempelvis en vejbane er under frysepunktet, og så kommer der de her underafkølede dråber, der rammer overfladen, og så fryser de til is med det samme, siger meteorologen.

Han beder især bilister om at være opmærksomme ude i trafikken.

- I den sydlige del af landet har vi allerede registreret isslag, som kan resultere i meget glatte veje, siger Lars Henriksen, der dog kan love lidt mildere vejr efter mandag.

- Den kommende uge er det overordnet set værd at nævne, at det varierer. Dagstimerne bliver senere på ugen typisk med tøvejr, og så bliver det frost om natten. Derfor kan sne smelte om dagen, så løber der vand ud på vejbanen, og det fryser så til om aftenen. Så vær opmærksom i trafikken også efter mandag, siger han.

Når vi bevæger os længere ud i fremtiden, kan temperaturen få et lille nøk opad, men det bliver ikke rigtigt forår.

- Jeg vil i hvert fald ikke kalde det forår i denne uge, det vil jeg sige. I dagtimerne kan vi ligge mellem nul og fire graders varme, men så bliver det frost igen om natten.

Sidst på ugen kan der også komme nedbør, som kan minde om slud.

Når vi kommer hen til weekenden og næste uge, så ser det ud til, at vejret kan blive bedre, men det er stadig for tidligt at slå fast, oplyser DMI.