DMI varsler: Danskerne bliver ramt af voldsom snefygning, isslag på vejene og massive snedriver

Vi har endnu ikke oplevet det sidste af den sibiriske kulde.

Det næste døgn skal store dele af landet nemlig forberede sig på at blive ramt af snefygning, glatte og muligvis lukkede veje og massive snedriver.

Sneen volder stadig problemer på de mindre veje

DMI har udsendt en advarsel om, at en frisk vind til kuling kan føre til snefygninger i hele landet, og det kan skabe store problemer for trafikken. Den offentlige transport får svært ved at holde køreplanerne, ligesom landets bilister skal væbne sig med tålmodighed. Snedriver på vejene kan føre til både kø og uheld.

Den sydlige del af landet skal forberede sig på ekstra glatte veje, da man i Sønderjylland, Sydsjælland, Sydvestjylland og på Lolland Falster kan forvente isslag på kørebanen.

»Isslag medfører risiko for et stort antal uheld med personskade til følge. Færdsel, kørende såvel som gående, er forbundet med stor risiko for skade,« lyder det på vejrtjenestens hjemmeside.

DMI's varsel om snefygning der hører under kategorien »voldsomt vejr«, gælder fra mandag kl. 03.00 til mandag kl. 21.00.