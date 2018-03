Pedalen er trykket i bund. Bilister og motorcyklister kører over for rødt og tager chancer i trafikken, for eksempel når de skal overhale.

Mange har været vidne til denne type vanvidskørsel, men de færreste ved, hvad der egentlig foregår i hovedet på førerne, når de sætter eget og andres liv på spil.

Derfor har Havarikommissionen for Vejtrafikulykker sat sig for at undersøge tilfælde af såkaldt risikovillig kørsel.

Politiet konfiskerer rekordmange køretøjer

I et nyt notat har kommissionen set nærmere på 27 trafikulykker, hvor en fører bevidst havde kørt hasarderet.

Og det viser sig, at risikovillig kørsel ofte sker, fordi køretøjets og egne grænser bliver testet, siger formanden for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Mette Fynbo.

- Det kan for eksempel være, at der bliver kørt over for rødt, kørt om kap, og at man overhaler i høj fart på strækninger, hvor der er dårlig sigtbarhed. Man tager i de tilfælde bevidst chancer eller "leger" i trafikken, siger Mette Fynbo.

Og ikke overraskende er høj fart og alkohol ofte involveret.

I langt de fleste tilfælde blev hastighedsgrænsen overskredet, i nogle tilfælde med helt op til 150 procent.

Førerne var oftest unge mænd under 25 år. I nogle tilfælde kørte de vildt, fordi de var følelsesmæssigt påvirkede, for eksempel efter et skænderi, eller fordi der blev "holdt fest" i bilen.

Størstedelen af førerne havde tidligere færdselsovertrædelser med sig i bagagen, og en fjerdedel havde ikke engang kørekort.

Mette Fynbo mener, at der er brug for øget politikontrol med fokus på hastighed og spritkørsel, hvis man vil den risikovillige kørsel til livs.

- Det er vigtigt, at de pågældende personer føler en reel risiko for at miste eller få et klip i kørekortet. Almindelig kampagnevirksomhed er næppe det, der har den største indvirkning på denne målgruppe, siger hun.

I perioden 2005 til 2014 var der ifølge Havarikommissionen for Trafikulykker 27 førere, som begav sig ud i risikovillig kørsel, ud af 287 i alt.