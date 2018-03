Ambulancer har flere gange i nat fået hjælp fra militærkøretøjer for at nå ud

Militærkøretøjer har flere gange i nat assisteret ambulancer med at nå ud. Det har især været brug for hjælp til at komme igennem snemasserne i områderne omkring Vordingborg og Stege.

Ambulancerne har fem fået hjælp af de såkaldte MAN 13-køretøjer, som blev stillet til rådighed torsdag.

»Der er rigtig mange veje, der skal graves fri med gummiged. Det er klart, at hvis vi får en ambulanceudrykning ud i sådan et område, som er så meget lukket med sne, så vil det give os så store udfordringer, at vi er nødt til at få hjælp,« forklarer Benny Jørgensen, præhospital direktør i Region Sjælland, til TV Øst.

Vejret har betydet, at der har været længere ventetid på at få ambulancehjælp. Det har dog ikke betydet, at borgerne har været i fare, fortæller Benny Jørgensen, da alle ture blev afviklet.

Ambulanceturene med selskab fra et militært køretøj har fungeret ved, at ambulancen har kørt forrest. MAN 13-lastbilen følger trop, således at den hele tiden kan holde øje med, at ambulancen ikke kører fast.

Skulle det dog ske, kan redderen sætte sig ind i MAN 13-lastbilen og blive fragtet det sidste stykke vej ud til borgeren, fortæller Benny Jørgensen.