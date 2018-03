Bornholm har snart fået en halv meter: »Vi kan bare det dér med sne«

Hvis bornholmerne ikke kan komme på arbejde eller i skole, kan de i stedet fordrive tiden med at bygge snemænd.

Solskinsøen har næsten fået en halv meter sne. I Østerlars er der torsdag morgen målt 44 cm.

Her er der mest Østerlars, Bornholm: 44 cm

Rødbyhavn, Lolland: 35 cm

Nakskov, Lolland: 30 cm

Tjennemarke, Lolland: 30 cm

Vestermarie, Bornholm: 29 cm

Køng, Sydsjælland: 19 cm

Orup, Sydsjælland: 15 cm

Bredebro, Sønderjylland: 15 cm

Kolding, Sydjylland: 11 cm Kilde: DMI

Det viser friske målinger fra DMI's målestationer

Politiet fraråder al unødig kørsel i flere kommuner

Det er øens placering midt i Østersøen, der gør Bornholm særligt udsat for de hvide byger. Det kraftige højtryk over den centrale del af Skandinavien har sendt kold luft ned over Danmark, og den luft bliver til snebyger over vandet i Østersøen og Kattegat. Med vindens hjælp samler den lette sne sig i høje driver og bliver til snefygning, hvilket er til gene for bilisterne.

Men Bornholms Politi har ikke noget at udsætte på borgerne, der har optrådt fornuftigt i det glatte føre. Der har ikke været nogen alvorlige uheld, melder kredsen torsdag.

»Stor ros til jer. Vi kan bare det dér med sne på Bornholm,« skriver kredsen på Twitter.

DMI oplyste torsdag morgen, at der stedvis kunne komme yderligere 5 og 10 cm sne i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Netop på Bornholm skal man dog kun forvente lette byger og omkring 1 cm nysne.

Prognoserne spår om aftagende mængder snebyger de kommende dage, men det er ret sikkert, at frostvejret fortsætter ugen ud. Derfor kan sneen forventes at blive liggende.

Således bliver der god mulighed for at lufte kælken på Lolland, Falster og Møn, hvor der er faldet solide mængder sne. Næstefter Bornholm har Rødbyhavn på Lolland fået mest - i alt 35 cm sne kunne man måle torsdag morgen.

Her er vi i Præstø på Sydsjælland, der også har fået et solidt drys sne. Privatfoto.

Syd- og Sønderjyderne har også fået snebyger ind fra Kattegat. Bredebro har sikret sig 11 cm - og ved grænsen måler politiet aktuelt nedbør i kaffebeholdere. Her svarer mængden ca. til højden en termokande uden låg, lyder meldingen fra politikredsen.

Ved grænsen måler betjentene i dag snedybden i kaffekande-højder, har de besluttet.... #politidk pic.twitter.com/chaXvZYj6W— Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 1. marts 2018

Andre områder er mere grønne og brune end hvide. Ved målestationerne nærmest landets fire største byer er der slet ikke nok sne til at give udsving på kortet.

DMI advarer stadig om voldsomt vejr og risiko for voldsomt vejr i den sydlige del af landet. Aktuelt gælder varslet for snefygning på Bornholm, Lolland Falster, Sydsjælland, Stevns, Langeland, Ærø, Sønderborg, Tønder og Aabenraa indtil torsdag aften kl. 22.

For Billund, Trekantsområdet, Ringsted, Middelfart, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Køge, Vejen, Haderslev, Horsens og Hedensted gælder varslet indtil kl. 18.