Uheld og snekaos på E45: Bilister brugte rampe til at bakke væk fra motorvejen

Det er heldigvis sjældent, at trafikanter benytter tilkørselsramperne til at komme væk fra de danske motorveje.

Det var ikke desto mindre tilfældet onsdag eftermiddag.

Et uheld på Sønderjyske Motorvej syd for Rødekro skabte nemlig en del trafikkaos på stedet. I den forbindelse forsøgte flere at bakke væk fra motorvejen ad en tilkørselsrampe.

Det var til trods for, at sneen dalede ned, og sigtbarheden var dårlig.

På en video fra stedet kan man se, hvordan flere bilister vælger at køre et stykke ned ad tilkørselsrampen for så kort efter at fortryde og bakke tilbage.

Om trafikanernes alternative manøvrer resulterede i farlige situationer er uvist.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi medførte færdselsuheldet, at en vognbane blev spærret i nordgående retning.

Som det ses på videoen skabte det dog lang kø i nordgående retning.

Ingen personer skulle være kommet til skade i forbindelse med selve uheldet.