Så kom vinterens første tocifrede frostgrader: »På mystisk vis gør det faktisk vinteren til en af de varmeste«

Kalendermæssigt overgår vi lige straks fra vinter til forår.

Dermed var det i 11. time, at vi herhjemme for nylig kunne registrere tocifrede frostgrader - for første gang denne vinter.

Det skete, da man tidligt onsdag morgen kunne konstatere, at termometeret stod på minus 10,6 grader ved Sjælsmark på Sjælland.

»Minus 10,6 grader celcius er ikke en særlig lav temperatur set for en vinter som helhed,« påpeger klimatolog John Cappelen fra DMI på vejrtjenestens hjemmeside.

»På mystisk vis gør det faktisk vinteren til en af de varmeste, DMI har målt,« lyder det endvidere fra DMI på Twitter.

DMI: Vi har lige oplevet vinterens første landsdækkende isdøgn

For selvom store dele af landet i disse dage er ramt af sibirisk kulde, der gør det svært at tro på, at foråret er lige om hjørnet, har denne vinter faktisk været en usædvanlig varm en af slagsen.

»Hvis vi antager, at den kommer til at stå som kalendervinterens laveste, så er det faktisk den femtehøjeste laveste temperatur målt i perioden december til og med februar sammen med vinteren 1972/1973,« siger John Cappelen.

DMI begyndte at foretage den første af disse målinger i vinteren 1874/1875.

Top-12 for de højeste laveste temperaturer i kalendervintre fordeler sig således*:

-7,5°C (1988/1989) -7,7°C (2007/2008) -9,9°C (1881/1882 -10,5°C (2013/2014) -10,6°C (1972/1973,2017/2018) -10,8°C (1924/1925) -11,9°C (1910/1911) -12,3°C (1991/1992) -12,5°C (1893/1894,1956/1957,1992/1993)

*Med mindre der bliver målt en lavere temperatur inden den 1. marts 2018 kl. 00.00