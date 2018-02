Fakta: Hovedstadens Letbane forventes at stå klar i 2024

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Vi må se, om der sker en forrykkelse, men meningen med et ghetto-udspil er, at det rettes mod ghettoerne, siger retsordfører.

Efter store tab i Syrien bliver Wagner, et privat militært kompagni med forbindelse til Kreml, hårdt kritiseret.

Domstolen afviste mandag at blande sig i et nationalt opgør om, hvad der skal ske med USA's unge, udokumenterede migranter.

For tredje gang på to år får danske Peakon en større millionindsprøjtning. Denne gang kommer den fra Europas største venturefond. Finans

En konflikt rykker et skridt nærmere, nu hvor både de statslige og kommunale forhandlinger er brudt sammen.

Det bliver et sammenbrud over hele linjen, mener forsker.

Minister overvejede en papirspose over hovedet:

Det bliver et sammenbrud over hele linjen, mener forsker.

Tusindvis indkaldt for sent:

Her kan du læse mere om Hovedstadens Letbane:

Staten, Region Hovedstaden og 11 kommuner er enige om en fælles aftale om at sætte byggeriet af Hovedstadens Letbane i gang.

Aarhus Kommune er tæt på at nå målet om at servere 60 pct. økologisk mad på de kommunale institutioner og kantiner.

38 procent af menneskets proteiner ved vi ingenting om, og de kan blive mål for lægemidler i fremtiden.

Persisk magi: Dette computerspil vil kunne få enhver matematik-træt skoleelev til at synes, at geometri er spændende.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her