Letbane på vej i Region Hovedstaden efter besværlig aftale

Staten, Region Hovedstaden og 11 kommuner er enige om en aftale om at sætte byggeriet af Hovedstadens Letbane i gang.

Tvivlere og ekstra statslige granskninger af projektet har betydet, at det ikke har været lige til at få en aftale på plads.

- Aftalen har været længe undervejs, fordi der hele tiden har været nogle, der har forsøgt at rejse tvivl om projektet. Det har de til dels lykkedes med.

- Så jeg er rigtig glad for, at vi nu kan komme videre med det her projekt, der bringer en masse godt med sig. Det vil udvikle hele området langs ringvejen, siger Trine Græse, som er næstformand i Hovedstadens Letbane.

Letbanens rute kommer til at gå fra DTU i Lyngby i nord langs Ring 3 til Ishøj i syd.

- Bare i forventning af at letbanen kommer, er der begyndt at ske en rigtig stor byudvikling langs ruten. Der kommer et tiltrængt løft til flere kvarterer, siger Trine Græse.

Staten går som ejer af letbane i København

Hun forventer også, at letbanen vil styrke den kollektive trafik i hovedstaden, så flere får lettere ved blandt andet at komme til og fra arbejde.

Letbanen bliver 28 kilometer lang og får 29 stationer langs ruten.

Staten har besluttet at skrive under på aftalen, men vil overlade sin andel af finansieringen til ejerkredsen på samme måde som i Aarhus og Odense, som herefter vil stå for både byggeriet og den efterfølgende drift.

Der vil derfor gå nogle dage, før det juridiske formelt er på plads.

Hovedstadens Letbane bygges i samarbejde mellem 11 ejerkommuner og Region Hovedstaden. Staten betaler 40 procent, Region Hovedstaden 26 procent og kommunerne 34 procent af anlægsudgifterne.

De 11 kommuner og Region Hovedstaden står for alle udgifter til drift og vedligeholdelse af letbanen.

Det forventes, at Hovedstadens Letbane åbner i 2024.