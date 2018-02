Vejdirektoratet vil slukke for belysning af motorvejstavler

Du kender dem garanteret. De store vejvisningstavler, som hænger henover motorvejene og guider dig i den rigtige retning, når du sidder bag rattet.

Men selvom tavlerne gør det lettere for bilister at navigere rundt, så sluger de for meget energi, når de om natten oplyses.

Det mener Vejdirektoratet, som derfor har besluttet at slukke belysningen af udvalgte motorvejstavler ved Aarhus og på Fyn, skriver TV 2 Østjylland.

I første omgang vil tavlernes belysning blive slukket som led i en forsøgsordning, der varer fra slutningen af februar og frem til juni.

Hos Vejdirektoratet er man opmærksom på, at det med forsøget kan blive sværere for trafikanter at aflæse tavlerne - særligt i perioder med rim og dugdannelse.

»Umiddelbart tænker vi ikke, at det får konsekvenser for trafiksikkerheden. Der er enkelte tilfælde ved dug, hvor det opleves som mørke skjolder på skiltene. Vores vurdering er dog, at det faktum, at når vi skilter på motorvejene i flere omgange, og at vi ved, at trafikanterne i langt større omfang end tidligere bruger navigationssystemer i deres biler, gør, at slukningen ikke vil være en stor gene for bilisterne,« siger Michael Aakjer Nielsen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet, til TV 2 Østjylland.

Ifølge mediet udgør energiforbruget, der bruges til belysning af de i alt omkring 430 tavler over de danske motorveje, ca. 650 MWh årligt, hvilket svarer til energiforbruget i knap 150 parcelhuse.

I første omgang vil 46 tavler få slukket for belysningen om natten. Herefter vil man beslutte, om belysningen skal reduceres permanent, samt om det evt. skal udbredes til resten af motorvejsnettet.