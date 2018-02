Derfor kan det blive bidende koldt: Sjældent fænomen sender kulde mod Danmark

Går du også rundt og gruer for det såkaldte vortex split i disse dage?

I så fald gør du det formentlig uden at vide det. For selvom det efterhånden ligger fast, at Danmark i løbet af den kommende uge bliver ramt af køligt vejr og minusgrader, skal man være end almindeligt interesseret i vejret for at vide, at det skyldes et ganske sjældent fænomen.

Arktisk kulde vil fyre op under varmeregningen

Alene betegnelsen »pludselig stratosfærisk opvarmning« skiller fårene fra bukkene.

Det er dét, der danner et vortex split, der blandt andet kan resultere i en kold vind ind over Europa, ifølge TV 2 Vejret.

Både TV 2 Vejret og DMI oplyser, at dannelsen af et vortex split ser ud til at få betydning for den kommende uges vejr i Danmark.

Fænomenet opstår typisk, når det er usædvanligt varmt i de arktiske egne, hvilket er tilfældet i øjeblikket. Tirsdag meddelte DMI blandt andet, at der var blevet målt plustemperaturer på verdens nordligste vejrstation på land, Kap Morris Jesup i Grønland.

Således havde instituttet målt plusgrader i næsten et helt døgn på et sted, hvor temperaturen normalt ligger et godt stykke under frysepunktet.

»Årsagen til den usædvanlig høje temperatur er sandsynligvis kombinationen af relativ varm luft i det arktiske område og føhn omkring Kap Morris Jesup,« udtalte DMI's klimatolog John Cappelen.

Når temperaturerne stiger i de arktiske egne, bliver temperaturforskellen mellem syd og nord mindre. Det svækker den polare vortex, der fungerer som en hvirvel, der sender kold luft rundt om Nord- og Sydpolen.

Normalt vil vinden komme fra vest og blæse mod øst, men det kan ændre sig på grund af vortex split, og derved kan varm luft blæse mod nord, mens kold luft ender i syd, oplyser TV 2 Vejret.

Det resulterer helt konkret i, at Danmark kan ende med at få en usædvanlig kold vind ind fra Østeuropa, ifølge DMI.

Sidste gang et vortex split fik betydning for vejret i Danmark var i 2013, hvor marts blev den koldeste af sin slags siden 1987, oplyser TV 2 Vejret.

Samme fænomen skabte den danske kulderekord den 8. januar 1982, da der blev målt -31,2 grader i Thy.

Helt så slemt ser det ikke ud til at blive i den kommende uge, selvom kulden ventes at sætte ind allerede i weekenden. Søndag kan temperaturen falde til lige under frysepunktet, og næste uge starter med et højtryk over Nordskandinavien og Sibirien, som fører meget kold luft ind over hele landet med en frisk, østlig vind.

Samtidig vil flere steder i landet opleve hyppige snebyger. Det gælder eksempelvis Nordfyn og strækningen fra Lillebælt op langs den jyske østkyst til Skagen, men også Lolland/Falster og Sydhavsøerne. Værst vil det dog blive på Bornholm.

Dagtemperaturerne ser ud til at lande på mellem tre og fem minusgrader, mens de om natten vil nå ned på mellem syv og 12 graders frost. Inde i landet og over snedækkede områder kan temperaturen ramme 15 minusgrader.