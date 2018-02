Usædvanlige temperaturer ved verdens nordligste, faste vejrstation

Tirsdag var det usædvanlig varmt ved verdens nordligste vejrstation på land, Kap Morris Jesup i Grønland.

Det skriver DMI på sin hjemmeside.

Således har instituttet målt plusgrader i næsten et helt døgn på et sted, hvor temperaturen normalt ligger et godt stykke under frysepunktet.

DMI i ny månedsprognose: Den sibiriske kulde er på vej

»Årsagen til den usædvanlig høje temperatur er sandsynligvis kombinationen af relativ varm luft i det arktiske område og føhn omkring Kap Morris Jesup,« udtaler DMI's klimatolog John Cappelen.

Føhn er et vindfænomen, der opstår i Grønland, når luften blæser op over indlandsisen, så fugtigheden sner ud. Når vinden blæser ned fra isen igen, stiger temperaturen kraftigt i den nu tørre luft.

Februar startede og slutter køligt: Vinteren ser ud til at blive den koldeste i fem år

DMI har målt temperaturen ved Kap Morris Jesup siden 1980, og det er kun tredje gang siden da, at man har målt plustemperaturer på dette tidspunkt.

Gennemsnitstemperaturen ved Kap Morris Jesup i februar ligger ellers på minus 32,9 grader. 2005 var den dog helt "oppe" på rekordvarme 23,4 minusgrader, mens den var helt nede på minus 37,4 grader i 1985.