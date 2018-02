DMI i ny månedsprognose: Den sibiriske kulde er på vej

Mens TV 2 Vejret allerede har konstateret, at den næste tid bliver endog meget kold, så har DMI nu også udsendt en månedsprognose, som forudser »sibirisk kulde« fra næste uge.

Allerede fra weekenden forventes kulden at sætte ind. Ugen vil formentlig give en smule sne, men flere steder vil Solen også kunne ses, og søndag falder temperaturen til lige under frysepunktet.

Næste uge starter således med et højtryk over Nordskandinavien og Sibirien, som fører meget kold luft ind over hele landet med en frisk, østlig vind.

Prognoser: Voldsom kulde på vej mod Danmark

Samtidig vil flere steder i landet opleve hyppige snebyger. Det gælder eksempelvis Nordfyn og strækningen fra Lillebælt op langs den jyske østkyst til Skagen, men også Lolland/Falster og Sydhavsøerne. Værst vil det dog blive på Bornholm.

Inde i landet vil vejret til gengæld byde på sol. Dagtemperaturerne vil generelt ligge på mellem 3 og 5 minusgrader, mens de om natten vil nå helt ned på mellem 7 og 12 graders frost. Inde i landet og over snedækkede områder kan temperaturen ramme 15 minusgrader.

Februar startede og slutter køligt: Vinteren ser ud til at blive den koldeste i fem år

Uge 10 starter koldt, men efterhånden vil lavtryk med lunere luft trænge ind over Nordsøen og Mellemeuropa fra vest. Det betyder en øget risiko for sne og risiko for glatte veje. Temperaturen vil stige en smule, men fortsat ligge på et par graders frost eller lige over frysepunktet i dagtimerne.

Også i uge 11, hvor foråret ellers er et par uger gammel, kan man forvente sne- eller sludbyger over hele landet og temperaturer, som fortsat vil være i den lave ende og med nattefrost.

Men, beroliger DMI, »Solen får tiltagende magt«, og på vindstille dage kan den »varme ganske betragteligt.«

»Siddende på en solbænk i læ, vil man altså stadig kunne få en følelse af det tilstundende forår.«

Som med alle sådanne prognoser er vejrforudsigelserne dog behæftet med en vis usikkerhed.