Køreledning og uheld gav trafikale morgenproblemer mandag

Et trafikuheld syd for Aarhus og en nedfalden køreledning på den sydlige togstrækning ind mod København har mandag morgen givet trafikale problemer.

I København måtte der indsættes togbusser på den travle strækning mellem Vallensbæk Station og Åmarken Station efter en køreledning omkring halv ni blev revet ned mellem Brøndby Stadion og Avedøre Station.

Jens Villemoes, der dagligt bruger strækningen, fortæller, at der omkring klokken halv ti stod flere hundrede mennesker på Vallensbæk Station og ventede.

Mange er begyndt at forlade stationen og trække den nærtliggende Søndre Ringvej for at komme på bybusser mod København.

DSB fortæller, at der er taget hånd om situationen.

- Vi gør med det samme det, at vi indsætter togbusser, da vi får meldingen om, at der er faldet en køreledning ned.

- Men grundet en kommunikationsfejl så kører busserne ikke hen til det rigtige sted. Det er vi selvfølgeligt kede af.

- Der skulle være rettet op på det nu, og de første togbusser er til stede. Så nu ser det væsentligt bedre ud, siger pressechef i DSB Tony Bispeskov.

Jens Villemoes fortæller, at der ti minutter i ti fortsat er flere hundrede mennesker på stationen, og at der i alt er ankommet tre togbusser.

I det jyske betød en trafikulykke på den store motorvej E45 ifølge Århus Stiftstidende, at der i en periode var en ti kilometer lang kø ind mod byen mandag morgen.

Ulykken skete mellem afkørsel 54 ved Ejer Bavnehøj og afkørsel 53 ved Skanderborg.