Danskerne kører på isglatte veje før mild vinterweekend

Både i København og Aarhus frygter man flere ulykker, at børn og ældre skræmmes væk, hvis elcykler må køre op til 45 km/timen på cykelstier.

»Kækt politisk propagandanummer,« siger hovedstadskommuner om Odsherred Kommunes ønske om at komme med i hovedstadens omdiskuterede udligningsordning.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

En ung mand er af et nævningeting fundet skyldig i drabsforsøg på en 69-årig cykelhandler i København.

»Kækt politisk propagandanummer,« siger hovedstadskommuner om Odsherred Kommunes ønske om at komme med i hovedstadens omdiskuterede udligningsordning.

Både i København og Aarhus frygter man flere ulykker, at børn og ældre skræmmes væk, hvis elcykler må køre op til 45 km/timen på cykelstier.

Advarslen gælder for mobiltelefoner af mærket Huawei og ZTE.

En ung mand er af et nævningeting fundet skyldig i drabsforsøg på en 69-årig cykelhandler i København.

- Efter weekenden ser det ud til, at vi går en koldere periode i møde, lyder det fra meteorolog Dan Nilsvall.

Den relativt milde weekend betyder dog ikke nødvendigvis, at man skal sætte næsen op efter noget særligt lunt vejr i næste uge.

Men der er altså ikke tale om sne, og både lørdag og søndag kommer temperaturen til at ligge på omkring fem grader, vurderer han.

- Natten til søndag ser det ud til, at der er en svag front, som bevæger sig ind over de vestlige egne med lidt nedbør, lyder det fra meteorologen.

- Natten til lørdag kan vi forvente tørt og til dels klart vejr. I den vestlige del kan der også komme tåge mange steder, men det ser ud til at klare op, og så kan der komme lidt kig til solen.

Efter fredagen vurderer han, at der ikke er mere sne i vente i weekenden.

Efter en kold morgen begynder temperaturen langsomt at stige.

- Så det er en god idé at komme tidligt af sted på arbejde og tage det stille og roligt i trafikken, lyder det fra meteorologen.

- Her til morgen har vi flere steder sne- og isglatte veje i hele landet. Sådan vil det være hele morgenen og det meste af formiddagen.

Der venter nogle særdeles glatte veje for de danskere, der fredag morgen tager bilen rundtom i landet.

Både i København og Aarhus frygter man flere ulykker, at børn og ældre skræmmes væk, hvis elcykler må køre op til 45 km/timen på cykelstier.

Sociolog, trendforsker og direktør Eva Steensig lever af at spotte adfærdsændringer og rådgive virksomheder om, hvilken vej de skal gå.

Ifølge et nyt studie er produkter som parfume, sæbe og cremer skyld i en stor del af luftforureningen.

Utætte vinduer og døre kan fikses uden nødvendigvis at skulle bruge mange penge på en udskiftning.

Få perfekt lyd i ørerne uden at knuse sparegrisen. Vi har fundet syv fede gaming-headsets, der er til at betale.

Utætte vinduer og døre kan fikses uden nødvendigvis at skulle bruge mange penge på en udskiftning.

Linnea Berthelsen tog til London for at uddanne sig til skuespiller, og nu har hun fået sit internationale gennembrud i den populære science-fiction-serie "Stranger Things 2" på Netflix.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her