Bil fik smadret forruden af stort stykke is på motorvejen

Da Pernille Line Møller onsdag formiddag kom kørende på Herningmotorvejen i overhalingssporet, så hun pludselig et stort stykke is komme flyvende gennem luften.

Først ramte det kølehjelmen på hendes bil og umiddelbart efter forruden, som blev ødelagt. Hun måtte derfor lukke øjnene i, da glassplinter røg ind i hovedet på hende.

Isklumpen var i omegnen af en kvadratmeter stor og knap 4,5 cm tyk. Den stammede fra taget på en lastbil, der var kommet kørende i den modsatte retning.

Pernille Line Møller valgte onsdag aften at dele sin oplevelse på Facebook, hvor hun også har vedhæftet to billeder, der viser de skader, som isklumpen forårsagede på hendes bil.

»Jeg har det godt nu, men er dog lidt rystet,« skriver hun i opslaget.

Siden hændelsen onsdag eftermiddag har et vidne ifølge DR henvendt sig til Midt- og Vestjyllands Politi.

Politikredsen er på baggrund af den henvendelse kommet i kontakt med et vognmandsfirma, som har bekræftet, at firmaet havde en lastbil på motorvejen i det pågældende tidsrum.

I takt med at årets første frostgrader og snevejr ramte Danmark i januar, opfordrede flere politikredse lastbilchauffører og vognmænd til at huske at få fejet sne og is fra køretøjernes tage.

Det sker efter, at man også tidligere har set eksempler på, at isklumper er faldet ned fra en lastbils tag og har ramt tilfældige biler, som har fået buler eller sågar smadret forruder.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi ser man med alvor på problemet.

Chauffører, som ikke får fjernet isen, kan som udgangspunkt risikere at få frataget kørekortet.

»Men hvis det resulterer i en færdselsulykke med personskade, kan der i værste fald være tale om, at chaufføren bliver sigtet for uagtsomt manddrab. Men her taler vi, hvis ulykken er så alvorlig, at et menneske mister livet,« siger Henrik Glintborg, der er leder af færdselsafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi, til DR.