DMI opjusterer varsel: Vindstød nær orkanstyrke langs Vestkysten

Søndag aften er der flere steder i landet godt gang i trækronerne. Et kraftigt lavtryk har nemlig ramt landet.

Tidligere har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varslet vindstød af stormstyrke på mellem 25-28 m/s flere steder.

Det varsel har instituttet søndag klokken 17.00 ved Vestkysten opjusteret til 25-32 m/s, hvilket er lige under orkanstyrke, som starter ved 32,6 m/s.

»Ude i Nordsøen er der målt middelvinden af stormstyrke flere steder, men langs Vestkysten forventes kun op til stormende kuling. Det kan dog ikke afvises at en enkelt vejrstation eller to kortvarigt kan komme op på storm i middelvind, med vindstød af orkanstyrke,« lyder det fra vagtchef Jesper Eriksen fra DMI på instituttets hjemmeside.

Varslet om »farligt vejr« trådte i kraft omkring klokken 16.30 og omfatter Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder i den vestlige del af landet.

Her vil det frem til natten til mandag være blæsende.

DMI advarer om »voldsomt vejr« - vindstød på op mod 28 meter i sekundet

Også på Nordvestsjælland, Djursland, Samsø, Nordfyn og i Middelfart har DMI søndag varselet om »risiko for farligt vejr«. Her forventes der at kunne forekomme vindstød af stormstyrke på 25 m/s.

»Vindstød af stormstyrke medfører at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik,« lyder det på DMI's hjemmeside.

DMI udvider advarsel om søndagens vejr: Her kan der komme forhøjet vandstand

Foruden varsler om blæsende vejr, har DMI også varslet om forhøjet vandstand på den centrale vestkyst.

»Højeste vandstand ventes kl. 23.00 mellem 1.9 og 2.2 over DVR (Dansk vertikal reference),« oplyser DMI.

Også ved Vadehavet, kan vandstanden stige.

»Højeste vandstand ventes kl. 23.00 mellem 2.7 og 3.0 over DVR (Dansk vertikal reference).«

Særligt ved Hvidesande, Esbjerg, Havneby og Vidå skal man være opmærksom.

»Vær opmærksom på at forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser. Vær forsigtig når du kører i bil eller til fods i kystområder,« advarer DMI.