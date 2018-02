DMI udvider advarsel om søndagens vejr: Her kan der komme forhøjet vandstand

Der er grund til at være ekstra opmærksom på forhøjet vandstand, hvis man befinder sig tæt på Vadehavet eller den jyske vestkyst i løbet af søndag.

DMI har lørdag aften udsendt et varsel om forhøjet vandstand i området.

Varslingen gælder fra søndag aften klokken 18 frem til midnat.

DMI advarer om »voldsomt vejr« - vindstød på op mod 28 meter i sekundet

Den forhøjede vandstand kan føre til lokale, kystnære oversvømmelser ved Esbjerg Havneby og Hvidesande.

Den højeste vandstand ventes at ramme klokken 21.30 søndag aften.

Folk i området bliver rådet til at være forsigtige, når de kører i bil eller er til fods i kystområderne.

Tidligere på dagen har DMI udsendt varsel om vindstød af stormstyrke i løbet søndag.

Det første sted, der ventes at blive ramt, er i den vestligste del af landet.

Således varsles der fra klokken 14.00 og frem til natten til mandag klokken 03.00 om, at der ved Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder forventes kuling med vindstød af stormstyrke på mellem 25-28 m/s.

Sne og slud kan drille ferietrafikken søndag

»Vindstød af stormstyrke medfører at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik,« oplyser DMI på sin hjemmeside.

Senere på dagen varsles der om lignende blæsende vejr i først Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern og efterfølgende Nordvestsjælland, Samsø, Middelfart og Nordfyn.

DMI advarer desuden om, at der på Fyn og Sjælland er risiko for voldsomt vejr. Dét varsel gælder fra klokken 18.00 og varer frem til klokken 23.00 søndag aften.

Varslet omfatter Lolland Falster, Sydfyn, Næstved, Vordingborg, Slagelse, Assens, Kerteminde og Sønderborg.