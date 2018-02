Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Der er nok at tale om, når forsvarsministeren mødes med utilfredse naboer til Flyvestation Skrydstrup med Danmarks støjende kampfly. De vil blandt andet spørge om, hvorfor Forsvaret i 20 år har haft en liste over støjramte ejendomme - uden at fortælle det.

Flere ældre drikker for meget, og et nyt projekt om ældres ændrede alkoholvaner på plejehjemmene skal hjælpe personalet med at balancere mellem de ældres ret til selv at bestemme, om de vil drikke, og hensynet til de ældres sundhed og livskvalitet.