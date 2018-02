Molslinjen har aflyst færgeafgange efter brand

Vinterferietrafikken er så småt sat ind. Hvis du har planer om at skulle med Molslinjen over Kattegat, bør du dobbelttjekke din afgang.

Aflyste afgange Fra Aarhus er det fredag afgangene klokken 9, 12:30, 16:15 og 19:45, der er aflyst.

Fra Sjællands Odde er det afgangene klokken 10:45, 14:15, 18:00 og 21:30. Kilde: Molslinjen

Efter en brand i maskinrummet på færgen Express 2 torsdag, har Molslinjen nemlig aflyst flere afgange mellem Aarhus og Sjællands Odde fredag.

»Det betyder, at vi desværre er nødt til at sejle med en enkelt færge i dag (fredag, red.) nemlig Express 1. Vi er i fuld gang med at booke kunder rundt og sørge for at få dem med på de afgange, som der er tilbage,« siger kommunikationschef ved Molslinjen, Jesper Maack, til DR Østjylland.

Færge brød i brand på vej fra Aarhus til Sjælland

I alt otte afgange er indtil videre aflyst: fire fra Aarhus og fire fra Sjællands Odde.

Rederiets færge nyeste færge, Express 3, er i øjeblikket i dok i Frederikshavn og kan derfor ikke overtage Express 2's afgange.

Hos Molslinjen forventer man dog, at Express 3 kan sejle hjem til Østjylland og erstatte Express 2 fra lørdag, så overfartsplanen kan overholdes.

Da der blev konstateret brand på færgen torsdag, befandt den sig ikke særlig langt fra Aarhus. Færgen vendte derfor retur til det jyske.