Politiet advarer mod særdeles glatte veje: »Der saltes på livet løs, men kør nu forsigtigt«

Der er lørdag aften risiko for isslag i den østlige del af landet, oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Isslag medfører risiko for et stort antal uheld med personskade til følge. Færdsel, kørende såvel som gående, er forbundet med stor risiko for skade,« lyder det på vejrtjenestens hjemmeside.

Flere steder har det allerede drysset ned fra himlen. Hos Københavns Vestegns Politi har man lørdag aften kunne konstatere, at vejene er glattere end normalt.

»Der er mange meldinger om særdeles glatte veje i Høje-Taastrup og omegn. Der saltes på livet løs, men kør nu forsigtigt og kom godt hjem,« lyder det fra politikredsen på Twitter.

DMI's varsel om isglatte veje, der hører under kategorien »voldsomt vejr«, gælder fra klokken 19.15 lørdag aften og frem til klokken 23.15.

Områderne, der er berørte, er: Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, Fyn, København og Nordsjælland, Djursland, Odder, Aarhus NV (Kronjylland), Sydøstjylland, Aarhus, Samsø, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Fredericia og Kolding.

Mens vejene forventes at blive normale igen sent lørdag aften, vil sneen flere steder fortsætte med at falde natten til søndag.

Således forudser DMI, at flere danskere vil kunne vågne op til op mod otte cm sne - særligt omkring Aarhus og Odense.

»Det er lige tilpas til årstiden, og de heldige kan måske finde kælken frem i morgen,« sagde Anja Bodholdt, meteorolog ved DMI, tidligere lørdag til Jyllands-Posten.