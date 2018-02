Stormen Bodil oversvømmede 258 boliger: Nu kan plaget område få kystbeskyttelse

Når et større uvejr fejer ind over landet, har ejendomme i Roskilde og Egedal kommuner vist sig særligt skrøbelige for oversvømmelser.

Som da stormen Bodil i december 2013 raserede, og vandstanden steg til 2,6 meter i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, hvorved 258 boliger blev oversvømmet.

Med Egons efterfølgende våde visit i januar 2015 og efterfølgende Urds hærgen i december 2016 nåede området tre gange på tre år at lide under høje vandstande.

Stormflod: Fire oversvømmelser på fem år – nyt dige strandede 15 måneder i klagenævn Både regeringen og oppositionen vil nu hjælpe oversvømmelsesramte borgere, så de kan få lov at bygge deres dige.

Nu kan der imidlertid være hjælp at hente for boligejerne, der er plaget af oversvømmelserne, som man indtil nu har forsøgt at holde i ave med sandsække og watertubes – særlige flydende dæmninger.

Kystdirektoratet har torsdag meddelt, at Jyllinge Nordmark og Tangbjerg har fået grønt lys til kystbeskyttelse ved de i alt 500 oversvømmelsestruede ejendomme.

Det betyder, at Roskilde og Egedal kommuner får tilladelse til at etablere diger, sluse og pumpestation ved Roskilde Fjord og Værebro Å for at stoppe de oversvømmelser, der flere gange har forårsaget store skader.

Husejer skal selv finde 20.000 kr. til kystsikring: »Frygten og knuden i maven er det værste, og vi er ved at være godt udmattede herude« Staten skal hjælpe grundejere og kommuner med sikring mod oversvømmelser, mener Socialdemokratiet. Men hvor skal pengene komme fra, spørger DF.

»Vi har givet tilladelse til, at området kan blive beskyttet mod oversvømmelser ved vandstande op til 2,4 meter, hvilket statistisk set svarer til en 1.000-års hændelse,« siger områdechef i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft.

Man kan klage over Kystdirektoratets tilladelse til kystbeskyttelse de kommende fire uger. Hvis der ingen klager kommer, kan kommunerne udnytte tilladelsen i en periode på to år - under forudsætning af, at de selv får de sidste detaljer på plads.

I det hårdt ramte Jyllinge Nordmark har borgernes ønske om oversvømmelsesprævention i form af et nyt dige til 50 mio. kr. har været hengemt i en syltekrukke i flere år. Som Jyllands-Posten fortalte i oktober, strandede klagerne over projektet først i 15 måneder hos det nye Nævnenes Hus i Viborg - hvorefter det blev ændret på baggrund af råd fra Kystdirektoratet og næsten skulle begynde forfra.

Det var ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) både uværdigt og unfair for borgerne, og det fik ham til at komme med et løfte om, at sagsbehandlingen i sager om kystbeskyttelse fremover højest måtte være på seks måneder. Der blev afsat 12 mio. kr. frem til 2020 til at få sagsbehandlingstiden ved Nævnenes Hus bragt ned.