Èn kilometer på syv minutter - her er Danmarks værste myldretrafik

Måske ikke så overraskende er det københavnerne, der bruger mest tid om at tilbagelægge én kilometer asfalt. Ifølge en ny opgørelse fra Vejdirektoratet, tager det hele syv minutter at køre bare én kilometer på H.C. Andersens Boulevard i myldretiden. Det svarer til en hastighed på 8 km/timen. Det skriver Ingeniøren.

På en knap så langsom andenplads ligger Vesterbrogade i Aalborg, hvor én kilometer kan tilbagelægges på 5,3 minutter. Lige i hælene ligger Aarhus, hvor det tager fem minutter at tilbagelægge én kilomenter, når vejene er mest travle.

Lignende målinger af biltrafikken i Danmark er ikke foretaget tidligere, men ifølge Vejrdirektoratet bliver det kun værre med myldretiden i det kommende.

»Vi kommer til at få mere trafik. Og vores prognoser viser, at der også kommer til at være mere trængsel i byerne, end der er i dag,« siger Andreas Egense fra Vejdirektoratet til Ingeniøren.

Ifølge Egense er de nuværende tiltag i dansk infrastruktur, som er blevet besluttet og finansieret, ikke nok til, at man kan undgå, at danskerne kan se frem til, at bruge mere tid på de danske veje.

Ifølge Ingeniøren ventes de såkaldte køretøjs-kilometer, at stige med syv pct. i perioden 2016 til 2020 og den stigning forventes at fortsætte frem mod 2030.

Opgørelsen fra Vejdirektoratet er blevet til efter ønske fra Folketingets transportudvalgt.