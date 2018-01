DSB-lokomotiver slår revner: Tages nu midlertidigt ud af drift

DSB har fredag aften besluttet at tage 33 lokomotiver ud af passagerdrift weekenden over.

Det sker fordi et eftersyn af to aksler fra lokomotiver af typen ME har afsløret begyndende revnedannelser, oplyser DSB.

Samtlige 33 ME-lokomotiver sendes derfor på kontroleftersyn i weekenden.

»Vi skal bruge tid henover weekenden på at afdække problemets omfang. Denne afdækning skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt ME-lokomotiverne kan sættes i drift igen umiddelbart eller, om der er behov for yderligere undersøgelser,« siger Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, sikkerhedschef i DSB i en pressemeddelelse.

DSB oplyser videre, at weekendes togdrift ikke forventes at blive påvirket af beslutningen. DSB vil i løbet af weekenden melde ud, hvordan mandagens togtrafik forventes afviklet.

ME-lokomotiverne er DSB's dieselelektriske arbejdsheste, som blev leveret i begyndelsen af 1980'erne.

De storforurenende ME-maskiner bruges blandt andet til at trække DSB's dobbeltdækkervogne i regionaltrafikken på Sjælland.

Lokomotiverne er 21 meter lange, vejer omkring 122 tons og skyder en topfart på 160 km/h.