Her blev onsdag den varmeste januardag nogensinde

Det har været usædvanligt lunt denne onsdag, og faktisk har temperaturen visse steder været så høj, at der er blevet sat rekord.

Ifølge DMI blev der således målt 12,9 grader kl. 15.20 ved Sønderborg på Als. Den tidligere rekord lød på 12,4 grader, også målt ved Sønderborg den 10. januar 2005.

2017 satte rekord med laveste varmegrader nogensinde

DMI gør opmærksom på, at oplysningerne endnu ikke er endeligt kvalitetssikret, hvorfor der er en lille risiko for, at rekorden ikke bliver stående.

Årsagen til de høje temperaturer er en kraftig tilstrømning af meget mild luft fra sydvest.