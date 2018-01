»Ret hidsige« byger: Læsø har fået 14 centimeter sne

De fleste steder i landet var det ikke just kælkevejr, danskerne stod op til.

Men på Læsø har hele 14 cm sne sendt borgerne i den hvide førertrøje. Rolige vindforhold gav sneen gode betingelser for at blive liggende, men nedbøren gav til formiddag problemer for en del af øens beboere, da ca. 20 husstande stod uden strøm.

Ifølge Nordjyske fik den tunge sne et træ til at vælte ned over en af øens få tilbageværende luftledninger.

Solen slår sporadiske sprækker i gråt og trist weekendvejr

Kun Lendum i Nordjylland og Blåhøj Kirkeby i Midtjylland kom i nærheden af Læsøs mængder med hhv. 10 og 7 cm sne, fremgår det af DMI's snekort.

Der skal tages forbehold for, at der lokalt - uden for målestationerne - kan være faldet endnu mere sne, men på de fleste målestationer var der slet ingen snedynger at stikke målestokken i.

Ifølge DMI kommer der »ret hidsige sne- og sludbyger« ind over landet, og der er flere på vej.

Natten til lørdag og lørdag morgen kan en snebyge passere Sjælland fra sydvest, skriver DMI fredag eftermiddag.

Temperaturen vil i weekenden ligge mellem frysepunktet og tre graders varme, og om natten forventes temperaturerne at falde ned til fire graders frost.